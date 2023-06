Sortez ! – Mercredi Movie, blind test et fête des mères

Pour cette émission du mercredi 31 mai 2023, l’équipe de « Sortez ! » vous a réservé une émission 100% divertissement !

En première partie, Antoine nous a partagé les sorties cinéma de la semaine avec la chronique « Mercredi Movie ».

En deuxième partie, pour rester dans le thème du cinéma, Audrey et Antoine se sont affrontés au blind test spécial film. Vous aussi, vous pouvez tenter de les battre sur ce blind test !

Enfin, l’émission s’est terminé avec de la douceur avec le podcast-documentaire de Mathilde Guermonprez, disponible sur Arte Radio.

Eh oui pour celles et ceux qui ont zappé la date, il est encore temps de préparer un petit cadeau pour vos mamans car la fête des mères c’est dimanche prochain 4 juin !

Et à cette occasion, Arte Radio a construit une playlist de podcast sur le thème des mamans et de la maternité !

Et pour cette fin d’émission, on va vous diffuser le podcast “C’est (encore) maman” de Mathilde Guermonprez.

Nos mères appellent. Elles laissent des messages, parfois plusieurs. Parce qu’elles ont une galère ou une question ou un cadeau en cours. Qu’elles ont envie d’entendre ta voix ou juste envie de parler.

Qui laisse encore des messages vocaux sur nos répondeurs ? Après le succès de ses podcasts « C’est maman », « C’est papa » et « C’est papy-mamie », Mathilde Guermonprez a demandé aux auditeurs et -trices de lui envoyer les plus beaux (drôles, émouvants, bizarres) messages de leur maman. Parmi 44 contributeurs et 128 messages reçus, voici son montage des meilleurs.

Playlist de l’émission :

Adavity & Camille Duboisset – VOYAGE LÉGER

Sade – Smooth Operator (RICHIE ROZEX REMIX)

Folamour – Fearless

