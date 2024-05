Sortez – Mala Hierba

Mercredi 22 mai

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu une partie du groupe Mala Hierba composé de Nadine, Dominique et Luc. ils sont venus nous présenté la musique et les chants du pourtour méditerranéen.

le groupe se produira le jeudi 30 mai a partir de 20h30 a la salle Ockeghem et proposerons un ensemble d’œuvres représentant les musique du Sud allant de l’Occitanie a la Grèce en passant par l’Italie, les Mauvais herbes seront la pour faire découvrir la polyphonie a travers leur voix et leur instruments.

En fin d’émission, Nadine, Dominique et Luc ont pu se frotter a notre fameux jeu le quoi ou quoi.

Pour plus d’informations :

Réservation : 06 66 84 58 42 ou nadine2@orange.fr

La playlist de l’émission :

Mala Hierba – le chant a Battre Acapella

Giovanna Marini –Cade L’uliva

Angélique Ionatos – O KyKlos Tou Nerou

Mala hierba – Chant Corse Acapella

Pour en savoir plus, tout est dans le podcast ?