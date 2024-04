Sortez! – Made In Touraine

Jeudi 11 avril

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu Clara, Carla et Fanny trois étudiantes de Technique de Commercialisation de l’IUT de Tours. Elles sont venues nous présenter leur projet : Made In Touraine. C’est un salon/foire des artisans de la Touraine dans le domaine de l’alimentaire et non-alimentaire qui aura lieu le Dimanche 5 mai 2024 salle Paul Tixier aux Halles de Tours. Ce salon à une dimension caritative pour l’association Adel Centre.

Pour plus d’informations :

Le Insta de Made In Touraine

Le Facebook de Made In Touraine

Le Insta de Sortez!

La playlist de l’émission :

Jungle, Mood Talk – Don’t Play

Passager – J’ai visé les étoiles

Lujipeka – Poupées Russes

Kid Cudi – In Love

Lüciole – B612

