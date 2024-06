Sortez – Ligue Slam de France

Mardi 4 juin

Dans Sortez! Bastien et Juliette ont eu reçus les slammeur.ses Yopo et Mr Zurg pour parler de la 11e édition de la coupe de la ligue Slam de France, mais aussi de la meute Slam et de leur discipline en général.

Dans l’émission, nos invités ont retracé leurs parcours dans le Slam ainsi que l’émergence et l’arrivé de cette discipline en France, ils nous ont expliqué les règles et usages.

Mr Zurg et Yopo sont venus nous présenter la programmation des événements Slam à Tours du mardi 18 au samedi 22 juin 2024. Ce samedi 22 se tiendra à l’opéra de Tours pour les grandes finales individuel et en équipes et récompensera les meilleurs slameur.ses de France.

La playlist de l’émission :

Grand Corps Malade, Camille Lellouche – Mais je t’aime

Two Door Cinema Club – What you know

Ineige – Séisme

Pour plus d’informations :

Site Internet de la ligue de France

Réservation en ligne

Le Facebook de la coupe de la ligue de Slam

Le Insta de Sortez!

Pour en savoir plus ? Tout est dans le podcast ?