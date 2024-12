Sortez! – Le Collectif Pas d’enfant à la Rue – Interviews au CTRO

Émission du 04/12/2024

Le Collectif Pas d’Enfant à la Rue, actif depuis mars 2023 est porté par des enseignant.e.s et a été fondé suite au constat de la situation préoccupante de certains enfants et familles de l’école Michelet sans solution d’hébergement. La majorité des enfants vulnérables accompagnés par le collectif sont récemment arrivés en France et pour la plupart en demande d’asile ou de titres de séjours. Sortez! a reçu Perrine Hernandez, enseignante et membre du collectif afin de revenir sur les objectifs de ce groupe qui souhaiterait ne plus avoir à intervenir et mobiliser davantage les moyens de l’État, dont c’est la compétence, pour répondre à cette problématique.





Le mercredi, 6 novembre, nous nous étions rendus au CTRO (le Centre Technique Régional Omnisports), un bâtiment du Tours Football club, pour l’ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence destiné aux femmes avec enfants, avec une capacité d’accueil de 60 personnes. L’évènement était organisé par la Métropole et par la Ville de Tours et s’est fait en présence entre autres du maire de Tours Emmanuel Denis, du secrétaire général à la préfecture Xavier Luquet, de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités Guillemette Rabin et du Collectif pas d’Enfant à la rue. L’occasion d’interroger les acteurs municipaux et départementaux sur les moyens mis en œuvre pour l’ouverture de ce centre, dont les réponses sont à retrouver dans le podcast juste en dessous !

Mini playlist de l’émission



Ballaké Sissoko, Emile Parisien, Vincent Peirani, Vincent Sénégal – Ta Nyé

Chapelier Fou – Les mariannes (Ensemb7e version)

