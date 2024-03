Sortez! – Le café de Paula

Mardi 19 mars

Pour la première fois cette année dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu une restauratrice : Céline co-gérante de Paula ouvert depuis 2 ans rue Charles gilles et le Café de Paula ouvert plus récemment, depuis 2 mois au 1er étage du CCCOD.

Durant cette émission, Céline nous a expliqué son parcours professionnel ainsi que de sa reconversion pour devenir restauratrice. Elle nous a raconté comment elle a fondé Paula avec son mari et l’ouverture de son petit frère.

Céline nous a aussi parlé de la composition des cartes et de son importance pour le local et des produits de saison.

La playlist de l’émission :

Matt Simons, Deepends – Catch & Release

Dennis Lloyd – Nevermind

Jungle – Back On 74

Ritt Momney – Put Your Records On

Pour plus d’informations ?

Le Insta de Paula

Le Insta du café de Paula

Le Insta de Sortez!

Pour en savoir plus ? tout est dans le podcast 😉