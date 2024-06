Sortez! – Le BIJ 37

Vendredi 31 mai 2024

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont eu le plaisir de recevoir Alice chargé de communication au BIJ 37 (Bureau Information Jeunesse) situé 57 avenue Grammont à Tours.

Alice est l’une de nos invit(é)es qui est le plus venue dans l’émission ! Nous arrivons à la fin de l’année (scolaire) ce qui signifie également la fin des programmes du BIJ dans Sortez! . Alors pour cette dernière émission avec Alice on s’est laché, amusé et surtout on a bien rigolé !

Au programme : un retour sur la prog du mois de mars/avril, le détail de la prog du mois de mai/juin/juillet, un quizz, un blind test et tout pleins de questions.

Merci à Alice pour toutes ces heures passées dans le studio 😉

Merci au BIJ également !

La playlist de l’émission :

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

Action Bronson, Chance the Rapper – Baby Blue

Kali Uchis – Dead to Me

Mac Miller, Empire Of The Sun – The Spins

Le Blind Test :

Jane – Come

Adèle Castillon – Impala

Jane et Les Autres – Le Monstre

Santa – Popcorn Salé

Pour plus d’informations :

Le Insta du BIJ37

Le Site du BIJ37

Le Insta de Sortez!

Pour en savoir plus ? Tout est dans le podcast 😉