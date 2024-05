Sortez! – Le Bar Bidule

Jeudi 23 mai 2024

Dans Sortez! Bastien et Juliette ont reçu Hugo (service civique) et Thaïs (stagiaire) au Bar Bidule. Leurs missions sont d’animer la vie quotidienne du bar, d’assurer les activités et les ateliers ainsi que des missions de coordination et un projet commun : le projet de financement participatif Efferve’sens

Le bar Bidule c’est un bar pour enfants mais pas seulement. C’est ouvert à tous.tes et le but est de créer du lien social et d’améliorer le lien parents/enfants

Le bar est situé 64 rue d’Entraigues au quartier des Prébendes à Tours. Horaires d’ouverture : le mercredi de 10h à 18h et le week-end de 15h à 18h

