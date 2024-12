Sortez! – « La Nuit des Diamants Bruts », CIE Les 3 casquettes

Émission du 03/12/2024

A l’occasion de la “La Nuit des Diamants Bruts” organisée par la Compagnie Les 3 Casquettes ce vendredi 6 décembre à partir de 18h30 au centre culturel de Saint-Pierre des Corps (37 bis avenue de la République), Virginie Porteboeuf (cofondatrice )est venue à notre rencontre pour présenter le projet.

Avec elle, 2 artistes tourangeaux “ACXV” et “Sheevaï” présents lors de “La nuit des Diamants Bruts” sont venus performer certains de leurs titres et nous parler de leurs inspirations et de leurs projets.

Podcast de l’émission :