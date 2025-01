Sortez! – La Belle Orange

Émission du 14/01/2025



Fondateur du bureau d’accompagnement de chorégraphes et compagnies de danse contemporaine La Belle Orange, Matthieu Roger était présent dans Sortez! afin de présenter les actions de cette structure fondée il y a bientôt 10 ans, en 2015.



Les structures manquent pour accompagner les chorégraphes contemporains, La Belle Orange agit donc en réponse à ce besoin et se voit très demandée pour assurer l’administration (contrat, comptabilité, conventions…), la production (trouver les financements, lieux d’accueil) et la diffusion (vendre les spectacles) de ces projets artistiques.



Partant de ce constat, c’est avec la conviction qu’il faut fédérer et s’associer que la Belle Orange travaille afin de soutenir et porter les projets, être le socle si besoin d’artistes qui ne possèdent pas leur propre compagnie.



Agenda de la Belle Orange : https://labelleorange.fr/evenements/



Réflexions autour de la mise en lien dans le milieu artistique, de son financement et de son développement sont constitutifs de cette émission, à retrouver juste en dessous !



Playlist de l’émission :



N’Shai Iman – Slimmer Down

Mabel – Vitamins

MARAVE – Barking Dog