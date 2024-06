Sortez! – Illulab

Mercredi 19 juin 2024

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu Romaric, président de l’association Illulab. Une association qui existe depuis un an et qui propose de s’initier aux logiciels de création visuel.

L’association est « un lieu de partage, de rencontre et d’échange » et l’adhésion et gratuite.

Illulab vous donne rendez-vous au Japan Tours Festival qui aura lieu le 28, 29 et 30 juin au Parc expo de Tours. Romaric sera présent au Hall B, stand 153. Vous pourrez réaliser des dessin sur des tablettes graphiques sur le thème du Japon. Tous les dessins seront rassemblés pour faire une fresque qui sera donné au CHU de Tours. Les bénéfices de ces trois jours seront également distribués au CHU de Tours.

Romaric vous invite également pour un Mario kart live.

La playlist de l’émission :

Nxworries, Anderson .Paak, Knxwledge – Daydreaming

Jazzy Bazz, Nekfeu – Éternité

Asaf Avidan – One day / Reckoning song

Caballero – Rose arrangé

Pour plus d’informations :

le site d’Illulab

Le Insta de Romaric

Le Insta de Sortez!

