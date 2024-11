Sortez! et le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Indre et Loire

Émission du 28/11/2024





Pour ses émissions dédiées à la protection de l’environnement, Sortez! poursuit sa démarche et reçoit le Conservatoire d’Espaces Naturels de Centre-Val de Loire afin d’informer sur ses actions aux côtés de Manuella Vérité, animatrice nature et Virginie Culicchi, adhérente.





Crée en 1990, le CEN Centre Val de Loire a la particularité d’acheter les terrains à partir d’argent public pour en faire des zones protégées et préserver la faune, la flore, le milieu qui s’y trouve mais aussi le paysage et parfois certains aspects géologiques sur des milieux diverses : pelouses calcicoles, forêts, marres, cavités souterraines, marées, étangs, bords de Loire… Constitué d’une équipe salariée d’une quarantaine de personnes, dont des animateurs nature, scientifiques, gestionnaires, animateurs territoriaux, ce sont également plus de 600 bénévoles (adhésion à 8 euros pour les étudiants) qui œuvrent à l’expertise et la conservation de plus de 6000 hectares dans la région.

Lien vers leur site : https://www.cen-centrevaldeloire.org



A découvrir dans le podcast juste en dessous !



Playlist de l’émission :

Baden Powell – ‘Round Midnight

Clark – Probe

Golden Bug, The Liminanas et Vega Voga – Hi No Tori

Podcast de l’émission :