Sortez! – En avant pour les enfants ! – Master Biotechnologie et Droit

L’association BioLaw, des étudiants en Master de Biotechnologie et Droit vous convie à la course « En avant pour les enfants », ce dimanche 26 janvier, de 9h à 12h au parc de la Gloriette aux 2 Lions.



2 parcours possibles : 3,5 ou 7km, qu’ils soient réalisés en courant ou en marchant, c’est la mobilisation qui compte ! Lucie et Léa, qui ont monté le projet avec leur groupe vous partagent toutes les modalités de l’évènement. Des bénévole sont également recherchés pour assurer l’encadrement de la course, pour ce faire, l’équipe est joignable sur Instagram : @enavantpourlesenfants

Et parce que toi, étudiant.e, personne en reconversion, ou éternel.lle curieux.euse s’interroge peut être sur cette filière Biotechnologie et Droit, nous en avons profité pour poser quelques questions à nos intervenantes du jour.



Si l’évènement t’intéresse mais que tu ne peux pas y aller, pas de panique, tu peux participer en réalisant un don ICI





