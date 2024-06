Sortez! – Compagnie Fouxfeuxrieux

Jeudi 13 juin 2024

Dans Sortez!, Bastien et Juliette ont reçus la compagnie Fouxfeuxrieux représenté par Raphaël, chargé de communication et de Marion porteuse du projet et ayant repris les commandes de la compagnie il y a quelque années.

Elles sont venus nous présenté le spectacle Miroir Miroirs est un spectacle de cirque qui parle de la confiance en soi et du regard a l’aire numérique, avec un duo d’acrobate sur une plateforme tournante et d’un technicien narrateur

Représentation du spectacle :

27 juin au jardin public de Loches à partir de 19h

28 juin à la Friche Saint-Paul a Tours à partir de 19h

29 juin aux courances à Chinon à partir de 16h

Pour plus d’informations :

Spectacle Miroir Miroirs

Insta de la Compagnie Fouxfeuxrieux

Le Insta de Sortez!

Playlist de l’émission :

Elliot Norlander – Can You Remember The Rain

Thylacine– Verdi

Chapelier fou – L’eau qui dort

St Graal– Les dauphins