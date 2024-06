Sortez! – Chato’do (Blois)

Jeudi 6 juin

Dans Sortez! Bastien et Juliette ont eu reçus à leur micro, Rémy, Chargé de communication du Chato’do salle de concert et de scènes de musiques actuelles. (SMAC)

Pendant une heure, Rémy nous a raconté l’histoire du Chato’do et son organisation, des différentes actions culturelles qu’ils pouvaient mettre en place à Blois ainsi que la programmation gratuite du mois de Juin appelé le Hangar et mettant en avant la scène locale, mais proposant aussi des ateliers au public ou un bar et un food-trucks pendant les concerts.

Rémy a aussi affronté la question de Juliette et notre petit jeu »Le quoi ou quoi ».

Chato’do 113, avenue de Vendôme

Accès public et billetterie rue Alexandre Vezin

41000 Blois

La playlist de l’émission :

Beyadi – Matière (Live Session)

Edgar déception – edgar pleut toujours sous ta fenêtre de m*rde

GRIFE – FENDRE LE BOIS

Nadia McAnuff & The Ligerians – So Jah Seh

Pour plus d’informations :

Site Internet du Chato’do

Programmation du Hangar

Billetterie

Insta du Chato’do

Insta de Sortez!

Pour en savoir plus ? Tout est dans le podcast 😉