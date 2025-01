Sortez ! – Barque to the future

Émission du 17/01/2025

L’association Barque to the Future, qui agit via son café solidaire La Barque étaient aux micros de Sortez!, et c’est Ludivine et Maëlys que l’on a reçues.



Récemment déplacé 12 rue des Tanneurs dans la sacristie de l’église Saint-Saturnin, le café bénéficie de plus d’espace pour accueillir le public et créer du lien via sa simple présence ou en prenant part aux divers activités proposés par les salariés, bénévoles et bénéficiaires des actions de l’association.



Parmi les services, des boissons à petits prix, la possibilité de recharger son téléphone, utiliser un ordinateur ou bien offrir une boisson à quelqu’un d’autre via les café suspendus. Liés à d’autres organismes, de nombreuses actions sont mises en place via des dispositifs culturels (ateliers théâtre, ateliers cuisine, séances de cinéma, lecture…) mais aussi des activités manuelles comme le jardinage grâce à un jardin partagé à La Riche ou du dessin lorsque des membres de l’association sont équipés. Chacun peut faire bénéficier de ses compétences.



Le podcast est à retrouver juste en dessous !

Playlist de l’émission :



Radio Byzance – Heart sutra

Ash Leone – Wandering Barman

Homeboy Sandman – Learning

N’shai Iman – Simmer down