Sortez! – Le métier d’assistant.e social.e avec des étudiantes à La Croix-Rouge Compétences

Aujourd’hui dans Sortez!, nous avons reçu 3 étudiantes en 1er année en formations d’assistante de service social à l’institut de formations sanitaires et sociales La Croix-Rouge Compétences à Chambray-Lès-Tours.



Elles sont venues nous présenter le métier d’assistante en service social dans tout ces aspects.

Les missions d’un/une assistant/e social, les défis et les problématiques qui sont liés à ce métier ainsi que la formation proposé par la Croix-Rouge avec le cursus, les thèmes et matières abordées et les modalités d’admissions.



Une journée porte ouverte est organisé le 01 février dans leurs locaux : 6 Av. Alexandre Minkowski, 37173 Chambray-lès-Tours de 10h à 16h. Les modalités d’inscriptions de la JPO sont à retrouver sur leur site.



https://www.croix-rouge.fr/actualite/portes-ouvertes-decouvrir-metiers-sante-social

On vogue entre social et humanisme dans Sortez!, c’est à retrouver juste en dessous !

Playlist de l’émission :

Dau – AVLV

Tindra – Liar

Coals – reflektory

Podcast de l’émission :