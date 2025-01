Sortez! – 32e édition du Festival Désir… Désirs

Émission du 09/01/2024



Aujourd’hui, Sortez! est dédiée à la présentation de la 32e édition du festival Désir…Désirs, organisé par les Cinémas Studio et qui se tiendra du samedi 18 au samedi 25 janvier, ça arrive très bientôt. C’est LE rendez-vous cinématographique à Tours qui vient célébrer et militer en faveur de la communauté queer.





Nous recevons membres de l’équipe bénévole qui gère le festival : Alexia Bourdy (programmation) et Marion Clément.





Au programme :



Présentation des évènements phares du festival, de la soirée de lancement avec la projection de « Habibi, chanson pour mes ami.e.s » suivi d’un show drag avec Kiara Bolt, Javel Habibi, Ruby on the Nail à la soirée de clotûre au Temps Machine avec le Dirty Crew et Le Prisme.



Volonté d’éduquer avec la programmation jeunesse et l’évènement « Les Contes à Paillettes », Courts métrage en compétition, réflexions sur l’âgisme avec « Si je meurs ce sera de joie » d’Alexis Taillant retour sur les courts-métrages gagnant de l’année dernière, 1er documentaire français sur l’histoire de la transidentité… La liste est longue.



Placée sous le signe des Résistances Queers, cette édition réaffirme clairement ses position militantes en réaction au contexte politique et social de l’année 2024. La programmation complète est à retrouver ICI .

Shaolin Cowboy – Something to feel

Marianne Faithfull – The ballad of Lucy Jordan

K-Hand – Remember When

