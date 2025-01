Soirée Botafogo! – le podcast

Le samedi 11 janvier Radio Campus Tours, Icart sur les Chemins et Crossover organisaient au Bateau Ivre une grande soirée « Botafogo » pour ambiancer ton mois de janvier.

Initiative aussi salutaire qu’audacieuse, « Botafogo » a été le feu d’artifice hivernal pour les amoureuses et amoureux de kadans, high life, afrobeat, kompas, zouk, makossa et autres bikutsi des plus endiablés.

Pour mettre en musique ce grand délitement: Pat Kalla et le Super Mojo, DJ Freakistan, Metro Combo et Crossover.

Pour mettre sur les ondes ce grand délitement: Radio Campus Tours, qui te propose ici la réécoute de l’émission diffusée samedi 11 janvier de 18h00 à 20h00.

Au programme:

présentation de la soirée

interview de DJ Freakistan

18min – Rubinho & Mauro Assumpção – Os Olhos

– Os Olhos Space Age Sunset – Michelada

– Michelada Lamont Johnson – M’Bassa

– M’Bassa 29:30 – interview collectif Crossover

36:21 – Leyla McCalla – Dodinin

– Dodinin Ripple – Funky Song

– Funky Song 42:05 – interview Pat Kalla (avec la participation de DJ Freakistan et des Crossover )

(avec la participation de et des ) 1h08 – interview Metro Combo ( Greg percussionniste, et Sylvain claviériste)

( percussionniste, et claviériste) 1h22 – Coupé-Cloué – Plein Caille



Quelques liens:

Icart sur les Chemins

Crossover

Metro Combo

DJ Freakistan

Pat Kalla et le Super Mojo

Le Bateau Ivre