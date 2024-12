Slovaquie: chantier bénévole et devoir de mémoire

Radio Campus Tours a pu se rendre en Slovaquie, rencontrer deux bénévoles qui ont participé à la revitalisation d’un cimetière juif oublié.

Vinodol est un village du Sud-Ouest de la Slovaquie. Vladimir Spanik, un retraité engagé et actif, a entrepris de revitaliser un cimetière juif enfoui sous plusieurs dizaines de centimètres de terre et de déchets. Il a trouvé sur sa route l’enthousiasme des jeunes Tsiganes de son village. Ensemble, ils ont restauré le cimetière, et se sont emparés des questions mémorielles: la Shoah, le Porajmos (génocide des Tsiganes) et l’oubli.

Dans ces interviews, Vladimir et Mario nous racontent comment ils ont construit ce projet, et comment celui-ci a changé la vie du village, ainsi que le regard des habitants sur leur action, et leur communauté.

Remerciements:

Marcela Soulas, consule honoraire d’Allemagne, professeure d’allemand, et qui a aimablement effectué la traduction du slovaque vers le français des interviews

Vladimir Spanik et Mario Lakatos, qui ont accepté l’interview et qui donnent de leur temps bénévolement au projet de revitalisation du cimetière

Retrouve le podcast juste ici: