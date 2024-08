Reportage – Du côté de la Résidence Henry Dunant – Croix Rouge

Image par karmamarketing de Pixabay

Nous poursuivons cette série de reportages en lieux de vie.

Cette fois-ci, direction la Résidence Henry Dunant – Croix Rouge à Tours, pour la Fête de quartier. Henry Dunant c’est une résidence autonomie et un EHPAD. Rencontre avec l’équipe professionnelle : David Racapé, directeur d’établissement, Marieke, ASH ; Jordan, animateur ; Erwann, volontaire en Service Civique. Et bien sûr, rencontre avec des habitants et leur famille, et aussi Antoine Gérard, de Bistrot Bertha.

Lieu de vie ? Lieu de soins ? Lieu de culture ? Les deux ? Les trois ?

Qui anime, comment, pourquoi ? Quelle place pour les familles et les intervenants extérieurs ? Qui habite ici ? Qui travaille ici ? Qui fait quoi ?

Le podcast