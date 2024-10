P’tit Campus – La littérature jeunesse

« La littérature jeunesse » est un podcast proposé par Sonia Plasse.

La littérature jeunesse occupe une place importante en éducation et particulière dans celle des jeunes enfants. Que cachent les histoires à destination du jeune public? A quoi sert-il de lire des histoires aux enfants? Les albums jeunesse sont-ils réservés aux enfants? En quoi est-ce pour eux un acte symbolique d’ouverture au monde? Ici, vous trouverez une amorce de réponses à ces questions.

Stéphanie Bossard, formatrice en travail social, et Carole Lemière, directrice de crèche et éducatrice de jeunes enfants, partagent leurs expériences et leurs connaissances vis-à-vis de la littérature jeunesse? Les entretiens nous permettent d’appréhender le rôle de l’acte de raconter une histoire en EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant) et la fonction de l’objet livre auprès des enfants et de leurs familles.

Les entretiens croisés au montage ont été enregistrés respectivement sur le lieu de travail de chacune des professionnels interviewées. La crèche nous dévoile des bouts de vies collectives autour d’une histoire racontée par Jennifer, auxiliaire puéricultrice. On y perçoit le plaisir manifeste des enfants qui savourent la lecture de livres. Ces ambiances sonores auxquelles s’ajoutent quelques notes de la berceuse de Brahms jouées à la kalimba, se superposent aux discours de Carole et de Stéphanie.

Je tiens à remercier Stéphanie et Carole pour leurs témoignages, ainsi que l’équipe de la crèche de Montlouis-sur-Loire et les enfants accueillis qui m’ont ouvert leurs portes. Merci également à Jennifer et Christelle pour ces moments de lecture partagés avec les enfants.

Retrouve le podcast juste ici: