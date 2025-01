Press Start – Nos jeux 2024 et prévisions 2025

Dans cette nouvelle émission de Press Start, vous retrouvez Philippe, Tony et Julien sur Radio Campus Tours !



Dans cette émission spéciale de fin d’année, nous recevons 2 chroniqueurs d’un soir : Aurélie et Seb ! Nous vous ferrons un retour sur certains de nos jeux marquant de l’année 2024, puis nous nous projetterons dans les nouveautés de 2025, avant un quiz de fin d’émission par Philippe !



Press Start, c’est votre émission jeux vidéo, 1 lundi sur 2, de 20h à 21h sur Radio Campus Tours ! Durant une heure, vos joyeux lurons vous partage leurs passions pour les jeux vidéo, autour de découvertes, d’analyses, de tests et de jeux dans cette émissions !



Bonne écoute…