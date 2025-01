Plan Séquence | Bilan 2024

Que retiendra-t-on de l’année 2024 en matière de cinéma ? Une année record à bien des titres. Qui aurait pu prédire les 10 millions d’entrées pour le film d’Artus ou les 9 millions pour une adaptation littéraire de trois heures ?

2024 fut marquée par des coups d’éclat qui nous en ont mis plein les yeux et parfois plein les oreilles. Comme toujours, nous avons assisté à la naissance de nouveaux réalisateurs, à des confirmations prometteuses, mais aussi à quelques déceptions : la déception de voir un coup de cœur ne pas rencontrer son public ou celle d’attendre trop d’un film qui n’a pas su tenir ses promesses.

Cette année, le cinéma s’est révélé politique, historique, comique, haletant, spectaculaire, envoûtant. Il y en a eu pour tous les goûts : la comédie avec Un p’tit truc en plus, l’histoire avec La Zone d’intérêt, l’action avec Dune 2 et Furiosa, mais aussi des documentaires comme États Limites ou Madame Hofman.

Ces films ont interrogé le monde dans lequel nous vivons, pour mieux l’appréhender et le questionner. On dit souvent que le cinéma est un art de divertissement, mais aussi une réflexion sur notre époque. Et si le cinéma de 2024 a parfois ressassé des recettes bien connues, force est de constater que les formules éculées ne font plus recette au box-office.

Le spectateur a soif de spectacle, d’évasion, de compréhension et d’ouverture sur le monde.

Dans cette émission, nous reviendrons sur nos coups de cœur : ces films qui nous ont bouleversés, captivés, émus parfois, et surtout enchantés.

Top 5 Gery :

Flow de Gints Zibalodis

Le successeur de Xavier Legrand

Civil War d’Alex Garland

La zone d’intérêt de Jonathan Glazer

The Subtance de Coralie Fargeat

Top 5 Charles :

C’est pas moi de Leos Carax

Furiosa de Georges Miller

Napoléon d’Abel Gance

Le successeur de Xavier Legrand

The surfer de Lorcan Finnegan

Top 5 Solenne :