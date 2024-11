Orientation, vie pratique, logement, emploi… c’est le BIJ dans Sortez!

Émission du 26/11/2024

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) d’Indre et Loire a été créé à Tours en 2000. Il a une mission d’intérêt général définie et garantie par l’État à travers le ministère chargé de la jeunesse. Il a pour objectif de favoriser l’autonomie et l’engagement en tant qu’organisme ressource en fournissant toutes les informations nécessaires et en soutenant les initiatives des personnes qui le sollicite. Il couvre de nombreux domaines comme l’emploi, la formation, l’engament, les loisirs, les mobilités à l’étranger, la vie quotidienne… Alice Barbier et Gwendoline Quevreux étaient avec nous pour présenter les services de ce lieu d’information et d’aide à l’orientation.





Quelques-uns des évènements organisés par le BIJ ou dans lesquels vous pourrez le retrouver :





Mercredi 27 novembre : présentation du dispositif « Envie d’Agir – Projets Jeunes »

Jeudi 28 novembre : Nuit de l’Orientation au Palais des Congrès, 17-21h

Mercredi 18 décembre : atelier « Partir à l’étranger » à 15h, au BIJ



Lyaa – Call me

Reymour – He is changing

Oshun – Sango



