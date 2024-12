Maggot Brain – Yes You Are The Ugly

Référence au sketch de Richard Pryor, « Wino versus Dracula », et bien sûr au magazine UGLY THINGS. On démarre avec les Misfits et Goblin, suivis des Who (album « Who’s Next » qui a donné 2 génériques aux « Experts », « Won’t Get Fooled Again » et « Baba O’Riley »…). Après les Moody Blues, passons par la Guadeloupe avec les Vikings. Et ensuite? Captain Beefheart, Frank Zappa, Love, Moody Blues encore (et leur tube), Richard Pryor, Fanny, Jimi Hendrix, Small Faces. Sans oublier (dans le désordre) les Clingers, The Quick, Grand Funk Railroad, Them, les Cramps, Os Mutantes (et un peu plus tôt, Caetano Veloso)… Il y a encore de la matière…

Retrouve le podcast juste ici: