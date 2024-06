Maggot Brain – Ruthless Stories

Dernier volet pour un hommage à Eazy E, passant par NWA, Above The Law, Ruthless records, Deathrow etc… Il y en a des histoires à raconter, n’est-ce pas KRS One et son frère DJ Kenny Parker? On démarre avec avec Cold 187um et Brownside, puis MC Ren (album de 2022), le tout suivi de Eazy E en solo et d’un titre de 2024 associant DJ Quik, Snoop et Tha Dogg Pound qui vaut le déplacement, « Ride ». La suite? Bone Thugs & Harmony, Sugafree & Tha Dogg Pound, et NWA (second album), les histoires de Kenny Parker (et donc un morceau d’Eazy E), Ice Cube, Above The Law, BG Knocc Out & Gangsta Dresta…

