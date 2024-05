Maggot Brain – Ruthless Academy

On continue à rendre hommage à Eazy E, démarrage avec le « Westsyde Radio Megamix » consacré à NWA et Eazy E (début en solo), et on poursuit avec de l’inédit, « Ruthless Plan » (2022, Eazy E, Dresta, Above The Law), des bandes a capella du hip hop thugsta avec une prod « récente » (en tout cas pas de 1995)? A voir, demander aux experts en « Ericwrightology »… Oui, on te rappelle que le vrai nom du sieur Eazy E est Eric Wright! Après « We’re all in the same gang », écoutons l’un des morceaux les plus emblématiques du gangsta rap voire du rap hardcore américain, toutes côtes/régions confondues (East, West, Midwest, Downsouth…). La suite, discussion autour de l’impact du gangsta rap de NWA avec Kam (et l’ambigüité de notre ami Ice Cube), et on écoute justement le Glaçon. Suivi de Cold 187um aka Big Hutch, Snoop Dogg (découvert par Big Hutch, et oui, ainsi que Warren G (qui a été découvert par Big Hutch, et pas Dr Dre)), et DJ Quik. On passe ensuite un morceau des fistons (Yung Eazy, Baby Eazy) accompagnés de la fidèle Sylk E Fine, ensuite Eazy E parle d’un « cinglé de la gâchette du voisinage », et on termine avec Above The Law…

