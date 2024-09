Maggot Brain – Guitares en carton

Pour ceux et celles qui se rappellent « Wango Tango », Boc En Fuseau, 14 -18, et les autres acolytes du « camping des Flots Bleus »… On démarre avec Damoclès, combo tricolore jusqu’ici inconnu de mes services, suivi des japonaises de Velle Witch (qui ont sévi dans les années 80, j’en sais peu sur elles, allez sur le site Metaladies), et Trouble qu’on ne devrait plus présenter. Du heavy sinon rien n’est-ce pas, avec Tonnerre, Blitzkrieg, Wikka, Znowhite, Savage Grace, Vixen (encore des japonaises), H-Bomb… Et ensuite Cauchemar, Hallows Eve, Paradise Lost… Rendez-vous la semaine prochaine, même jour mêmes sentiments?

