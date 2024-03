Maggot Brain – Friday Night Fever

Oui, parce que Maggot Brain c’est officiellement le vendredi, tout simplement. On démarre très funk, ce ne sera pas 100% disco, hein… Zapp ouvre le bal s’il vous plaît… Suivi de Cameo et… Kiss. One Way et Die Caufner Schwestern poursuivent l’échauffement, car… c’est vraiment c’est fou la Disco, ça vous surexcite, ça vous donne des émotions (et je m’arrête là pour ne pas être censuré dans le clip). rendons à Jacques Dezandre ce qui est dû à Gogol 1er ( avec ou sans sa Horde). Carol Douglas veut suivre les prescriptions de son médecin, pourquoi pas, tant que cela reste chaste, en tout cas la charley s’emballe. Place à Dynasty qui ne peut s’empêcher…d’être sérieusement dépassé par les évènements. On enchaîne avec Patrick Juvet, puis Donna Summer pour la dernière danse (enfin c’est ce qu’elle croit). On convoque Silver Convention, et Prince Charles & the Beat City Band (morceau pas très catholique, n’est-ce pas), avant Mtume… Au fait il a bien écouté Zapp, le brave faux prince anglais non? Love & Kisses, Jackie Robinson, Claude François pour terminer cet épisode, que demandent les danseurs?

