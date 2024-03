Maggot Brain – Focus sur un Mouvement de Libération

Histoire de ne pas dire explicitement MLF (Mouvement de Libération de la Femme)… Vous aurez compris de quoi il s’agit! Uniquement des groupes féminins, ou bien avec du chant féminin. On démarre avec The Coathangers, Sappho et Nina Hagen. On poursuit avec Queen Latifah, Fanny, CMG & DJ Pam The Funkstress, Valérie Lagrange, et Minnie Riperton. Bobbi Humphrey leur emboîte le pas, ainsi que les Runaways, Wunderbach (Kiki au chant), Girlschool, Acid, The Orchids, Adrienne Poster, Maxine Nightingale, the Mahotella Queens…

Retrouve le podcast juste ici: