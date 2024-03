Maggot Brain – Delight of Electrique Sylvie

Un titre qui ne veut rien dire, mais clin d’oeil à Modern Guy. On démarre avec Juicy, enchaîné à Chic et The Trammps (on dit que le batteur aurait inventé le disco beat (pied de grosse caisse « systématique », marquant chaque temps). S’ensuivent Machine, Michael Jackson (et oui!) et Voyage (qui a été réédité en vinyle il y a quelques mois…info Funk U). Sheila et Modern Guy prennent la suite (l’un est disco, l’autre pas), ainsi que notre amie Evelyn « Champagne » King, Voyage une seconde fois, et T-Rex (qui a plus ou moins viré « Philly sound »). Et si on conviait Isabelle Morizet aka Karen Chéryl et les Whispers? On continue avec Sylvia Stripplin, les Coco Girls, et c’est la fin pour cet épisode…

Retrouve le podcast juste ici: