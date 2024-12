Maggot Brain – Alimenter par ces mêmes craintes

Les aficionados du rap français voient très bien de quoi il s’agit, premier album mythique d’un groupe mythique représenté par des documentaires, un film, une série sur Arte et plusieurs livres. Après les années 60 et 70, plongeon temporaire dans « le ghetto français » comme dirait Idéal J. En tout cas revisitons les années 80 et 90 principalement, et ce sera très francilien. Tout d’abord Casey, et La Cliqua, puis EJM, Ministère Amer, Expression Direkt, Rocca & DJ Duke, Les Sages Poètes de la Rue, RD, TSN, Lunatic, le tout agrémenté d’extraits des interviews de mister EJM, et du Chimiste (La Cliqua, Arsenal records)..et on termine avec Idéal J, LSBB et un bout de NTM.

