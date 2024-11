Maggot Brain – A Very Ugly Thing

Un clin d’oeil au magazine UGLY THINGS… Vous aurez donc compris qu’on va plonger dans les années 60 et 70 pour cet épisode maggotique, avec The Hollywood Brats et Azymuth pour démarrer, suivis des Cramps. On continue avec les Small Faces, Del Shannon, Love et Bloodshot Eyes. Puis un groupe Mod japonais, The Badge (merci Ugly Things pour la découverte!). On poursuit avec Suzi Quatro, Flamin Groovies et New York Dolls. Suivis des Ventures, Jigsaw, Traffic Sound (groupe péruvien de rock progressif, encore une découverte Ugly Things). Et (dans le désordre) de Kiss, The Belles, The Creation, Roxy Music, Alice Cooper. Ainsi que Los Saicos, Misfits et The Artwoods. Lisez Ugly Things!

