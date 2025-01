Maggot Brain – 1989 en a été l’esquisse

Toujours le rap hexagonal des années 80-90 et 2000, toujours un clin d’oeil à La Cliqua, notamment l’interview du Chimiste chez Grice TV, et on démarre avec Assassin sur « Rapattitude » puis le maxi « Note mon nom sur ta liste », suivi de Casey, et E Komba. Changement de décor avec TTC époque « Batards Sensibles », Klub des Losers, Vald, puis on revient au « boom bap » avec Mission Suicide et la Mafia K’1 Fry. Un peu de Ministère Amer puis on passe à Marseille avec 3ème Oeil et IAM, Suprême NTM 93, La Cliqua, un extrait de la compilation « French Geez » (retour au « temps présent »), RD, Dee Nasty pour terminer…

