LJDH – Sin Oportunidad

Clin d’oeil aux Argentins du groupe ALERTA ROJA. On reste en Amérique latine avec Autocritica Oi (Pérou), Anarkia (Chili) et Juventude Maldita (Brésil) pour commencer, puis Sindicato Oi (Brésil), Bajo Presion (Pérou), Gameness (Mexique), Polikarpa Y Sus Viciosas (Colombie), Dose Brutal (Brésil), Sangre Dorada (Pérou), Garotos Podres… Pour continuer (et finir)… Avec Ocho Bolas. Sur l’article de Crease Like Knives à propos de la scène Oi péruvienne, tout a commencé avec Kontratodo formé en 1993, puis Tropa de Choque, Kallpa Oi, Estamente Combate, puis la vague des Autocritica Oi, Sangre Dorada, Bajo Presion…

