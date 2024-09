LJDH – Mysteries About Life And Death

Enfin, on démarre cette saga maintes fois annoncée sur TOXODETH! Toxodeth, groupe formé en 1984 autour de Raul Guzman (guitares, claviers), son frère Jesus Guzman (chant en général), et un aréopage de bassistes et batteurs. Le déclic s’est fait quand le jeune Raul (12 ans) a découvert Venom, Metallica, puis Sodom, Kreator, Destruction. Il se met à la guitare, pas très facilement, mais il s’accroche, et vous pouvez en admirer le résultat… Mais qu’avons nous joué dans cet épisode? Du Toxodeth bien sûr, puis Inverted, Nuclear Death, Massacra (et oui!), Anarchus (dont l’album est bien sorti en 2017, celui d’où est extrait « Democratic Dictatorship »), et encore du Toxodeth, normal après tout, non?

Pour les novices en matière de thrash /death metal mexicain, ou ceux qui n’ont pas sous les yeux l’excellent « Mexican Underground Metal 1984-94 » ou le livre « Mexican Underground Metal 1984-96 » de mister Tony Juarez paru chez Schattenmann Publishings (Allemagne) et illustré par Mark Riddick, il faut préciser que Toxodeth vient de Monterrey, Nuevo Leon, comme Argentum ou Labei Ritual (à l’origine). Le groupe a sorti quelques démos avant le 1er album, « Mysteries about Life and Death », en 89 ou 90 chez Wild Rags records, puis « Morbid Reality » en 1993. Et ensuite? Hibernation je suppose…

Retrouve le podcast juste ici: