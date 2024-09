LJDH – Morbid Reality

On continue la saga Toxodeth avec un extrait de l’album « Morbidest reality » (réédition Chaos Records), puis du live (1994), et Impetigo. Cenotaph se joint à la sarabande… Au fait j’avais parlé d’hibernation après 1992-93, vous pensez bien qu’il n’en est rien puisque Toxodeth a effectué quelques concerts en 1994. Une archive intéressante où Toxodeth reprend « Hell Awaits » de qui vous savez et on passe à Death et Noctambulism, pour terminer avec Loudblast, Toxodeth et un troisième larron…

