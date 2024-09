LJDH – Doom Predictions

Clin d’oeil à TOXODETH toujours, même si on commence par un groupe bordelais, Abhorrent Execration dont j’ai rencontré , je pense, le bassiste chanteur, qui s’occupe aussi de Toxxic Distro. A noter la date du samedi 22 février 2025, du côté de Pessac, à la salle La MAC (18 avenue de Bardanac, 33600 Pessac) avec Cryptic Grave, Abhorrent Execration, Agressor et Asphyx… 100% death metal hexagonal et international, 25 euros en prévente et 30 euros sur place. Donc nous évoquons le concert Father Befouled/ Fossilization du 27 septembre (Catharsis Asso) donc on passe du Fossilization et du FB. Mais tout a commencé avec du Abhorrent Execration et du Toxodeth, puis du Witches première époque. On poursuit avec Father Befouled, et un groupe suisse que l’on ne présente pas, un indice, « Are you morbid? », non ce n’est pas Coroner ni Messiah ni Samael. On enchaîne avec un live de Toxodeth de 1994, Tenebrarum et Sadistic Intent. Et on termine avec du live de Toxodeth…

Retrouve le podcast juste ici: