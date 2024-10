LJDH – Absurda Realidad

Absurde réalité en effet, on quitte (temporairement) Toxodeth mais on reste en Amérique latine, avec les scènes punk oi et hardcore du coin. Los Dolares ouvrent le bal, un groupe que mister Yohan Inza avait fait jouer à Tours (Napoléon ou Lilo? Je ne sais plus), on salue Eduardo Galeano et son livre « Les plaies ouvertes de l’Amérique latine » (1971). Et on enchaîne avec les mexicains de Obra Negra, puis les brésiliens de Garotos Podres et les argentins de Alerta Roja. Et dans le désordre, Dose Brutal, Sindicato Oi, Gameness, Ocho Bolas (2 fois), Los KK… On voyage au Chili, au Brésil, au Venezuela, en Argentine, en Colombie (Polikarpa Y Sus Viciosas), au Mexique…

Retrouve le podcast juste ici: