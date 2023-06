« Les récrés du Petit Nicolas » par les élèves de l’Île Bouchard

Les élèves de 6ème A et B du collège André Duchesne de l’Île Bouchard, et les élèves de CM2 de Mmes Boissinot et Morisset de l’école élémentaires des 2 Rives vous proposent la lectures des « Récrés du Petit Nicolas » de René Goscinny, illustrées par Sempé.

Aidés de Mme Haxhaj leur professeure de français, et par Mme Boutegourd leur documentaliste, les élèves de 6ème A et B ont posé leurs voix sur les aventures de Nicolas, Clotaire, Rufus et toute la bande, grâce au studio radio du CDI du collège.

Radio Campus Tours est venu aider à la mise en voix, ainsi qu’au montage final de ces lectures rafraîchissantes, à écouter sans modération… et gare au « Bouillon »!

Bonne écoute!

Chapitre 1 – Alceste a été renvoyé

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Chapitre 2 – Le nez de tonton Eugène

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Chapitre 3 – La montre

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Chapitre 4 – On a fait un journal

Chapitre 5 – Le vase rose du salon

Chapitre 6 – A la récré, on se bat

Chapitre 7 – King

Chapitre 8 – L’appareil de photo

Chapitre 9 – Le football

Chapitre 10 – 1ère mi-temps

Chapitre 11 – 2ème mi-temps

Chapitre 12 – Le musée de peintures

Chapitre 13 – Le défilé

Chapitre 14 – Les boy-scouts

Chapitre 15 – Le bras de Clotaire

Chapitre 16 – On a fait un test

Chapitre 17 – La distribution des prix