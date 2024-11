Le Journal Du Hard – Peaceheaven Wild Kids

Clin d’oeil au groupe Peter & The Test Tube Babies, qui se produisait au Bateau Ivre le 2 novembre 2024. On passe donc quelques morceaux du groupe, ainsi que des collègues comme GBH, des extraits du concert au Bateau, puis Judge Dread qui reprend Serge Gainsbourg, Trotskids (que le chanteur du groupe connaît bien), Devil’s Dykes (compilation « Vaultage 78 »)… « You know those kids they get at school, they’ve got a motorbike they think they’re cool/ They’ve got a moped for their sixteenth birthday, now you can hear them coming from half a mile away/ It’s the moped lads, they like to think they’re bad, it’s the moped lads, if you hit ’em they’ll tell their dads » (PTTB « Moped Lads »)… Texte très ironique sur les gamins plus âgés et leurs mobylettes. Je me demande s’il n’y a pas un clin d’oeil dans la série ou le film « This Is England » avec le gang de petites frappes qui arrive dans le parc. Fin de la première partie…

Retrouve le podcast juste ici: