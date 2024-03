Le Journal du Hard – Morbid Prophecies

Clins d’oeil à Misgivings et Profaner, je présume… On attaque en effet avec les Péruviens (Profaner), un extrait de la compilation Soulgrinder zine vol 1 (fournie avec le fanzine éponyme), et Mercyless (extrait du 1er album)… suivis de Rito Profanatorio, Wehrmacht et Misgivings (compil WAFFY aka « We Are French Fuck You » (vol3) ). Nous continuons avec Sacramentum et Hellpossession, puis un groupe qui jouera au Motocultor cette année, Inhumate n’est-ce pas… Et on termine vraisemblablement cet épisode avec Unbounded Terror…

Retrouve le podcast juste ici: