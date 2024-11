Le Journal Du Hard – La Violencia Estalla

Clin d’oeil aux Péruviens de Sangre Dorada, même si on démarre avec Doc 21 (Brésil) et Alerta Roja (Argentine), puis Barra Brava (Mexique) en live. Encore le Brésil avec Sindicato Oi, (il y aura d’autres groupes du coin), puis Sangre Dorada et un petit tour en Colombie avec Polikarpa Y Sus Viciosas qui reprend un groupe espagnol je crois, Caos (Chili), Ain’t Dead and The Plagios (plutôt ska, Colombie). Et on revient au Pérou avec Autocritica Oi, avant de repartir en Colombie avec Old Bandits, et de rester un moment au Brésil avec Central Do Brasil et Dose Brutal. Petite escale au Chili avec Bootboys, puis au Venezuela avec Los Dolares… Et on termine avec Garotos Podres…

Retrouve le podcast juste ici: