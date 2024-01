Le Falcor Show – Un programme Ghettoblaster

Ce mardi 19 décembre 2023 , Bastien vous proposait une émission spéciale en l’absence de Juliette et comme dernière de l’année sur le créneau de Sortez! . Un programme Ghettoblaster, émission phare et apprécié depuis de nombreuses années sur l’antenne de Radio Campus Tours. Renommé en Le Falcor Show pour représenter son présentateur et en référence direct au film « L’histoire sans fin » de 1984.

Accompagné de Seb et de Tom, Le Falcor Show vous a proposé des interviews comme celle de Yame faite au Transmusicales par vos services civique préférés avec le réseau Campus, mais aussi les chroniques de Tom dans un esprit Hip-Hop parlant de l’histoire de Tupac et de l’album Circles de Mac Miller. Enfin, on vous a offert une belle programmation entre Rap et Electro avec des artistes comme Luidji, ANNE, Janet Jackson ou Vin’S da Cuero.

Une émission agrémentée de belles citations et de répliques de notre mascotte mi-chien, mi-dragon Falcor.

La Super Playlist de l’émission :

Yamê – Call of Valhalla

– Call of Valhalla Tupac – Hit’Em Up

– Hit’Em Up Mac Miller – Good News

– Good News Janet Jackson x Vin’S da Cuero – Got ‘Til It’s Gone Remix

– Got ‘Til It’s Gone Remix Luidji – Veuve Clicquot

– Veuve Clicquot Cumulus Frisbee – Keep Going

– Keep Going ANNE – Heat My Soul + Dieter

Retrouver l’émission Sortez! dès la rentrée sur le 99.5 FM, toujours de 16 a 17h du mardi au vendredi.

Un programme a écouter et a savourer juste ici.