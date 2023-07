Le Dahu – Bérangère Vantusso, L’Institut Benjamenta

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

L’Institut Benjamenta

d’après le roman de Robert Walser

Mise en scène : Bérangère Vantusso

Création 2016, Festival d’Avignon

Magazine du Festival d’Avignon 2016

« Quoique bien né, Jacob von Gunten est résolu à devenir «?un beau zéro tout rond?». Il choisit d’entrer à l’Institut Benjamenta, une école de domestiques qui porte le nom de son directeur. Le «?sacro-saint?» règlement, les comportements rigoureux, la tenue, l’humilité que requiert la fonction, amusent Jacob et sont autant de sujets qu’il consigne dans son journal, forme que Robert Walser donne à son roman. Réflexions sur le statut de serviteur et notation de ce qui survient à l’institut jusqu’à son bouleversement, les écrits de Jacob sont toujours ponctués d’un doute?: se tromperait-il sur ce qu’il voit?? L’a-t-il vécu?? L’a-t-il rêvé?? Bérangère Vantusso approfondit ce trouble en mélangeant acteurs et marionnettes hyperréalistes pour traverser cette histoire de maîtres et de serviteurs, de mort et de renaissance. S’inspirant du bunraku, art de la marionnette japonais, la metteuse en scène dissocie voix et corps, installe Jacob en récitant principal jusqu’à glisser de la narration à l’action. Les marionnettes deviennent les figures idéales de ce «?zéro?» duquel tout peut advenir, le cercle des possibles s’élargit et avec lui, le rêve. »