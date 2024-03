La Méridienne – Une heure au Troglo, supermarché coopératif de Tours

Une émission La Méridienne enregistrée au supermarché coopératif et participatif de Tours, le Troglo. Les « troglotins » (coopérateur/trice/s) se relaient au micro pour expliquer comment fonctionne le Troglo, et pourquoi ils ont choisi de devenir coopérateur. 600 « coop » et deux salariés, un magasin ouvert du lundi au samedi, des milliers de références choisies par les « troglotins ».

Comment ça marche ? Y a-t-il uniquement du bio ? Quels produits y trouve-t-on ? Pourquoi devient-on coopérateur ? Quel modèle économique ? Qui sont les coopérateurs ? Est-ce que c’est moins cher ? Est-ce ouvert aux étudiants ?

Voici des réponses à ces questions !