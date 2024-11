La Méridienne – Parler de l’A.V.C. , l’Accident Vasculaire Cérébral

Émission en partenariat avec l’INSERM Grand-Ouest

Association AVC 37 – Mireille Arigasci, présidente

Comment accompagner l’ « après » A.V.C. ? Comment se réapproprier son corps ? Informer l’entourage, les employeurs. La place des personnes ayant été victime d’un AVC : témoigner auprès des soignants, des aidants et des personnes concernées. L’ AVCyclette de médiation-prévention.

Pr Marco Pasi, dir unité chir neurovasculaire du CHRU de Tours : qu’est-ce qu’un AVC ? Qui sont les patients « à risque » ? Le projet TIPITCH

Dr Kevin Janot, neurologue interventionnel – l’art de boucher ou déboucher les cerveaux

Dr Nourou Dine Bankole, neurologue, doctorant en sciences au CIC-IT – la pulsatilité cérébrale

A lire

The New England Journal of Medicine – Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events – Published March 6, 2024

Radio Canada – La première opération neurovasculaire au monde assistée par un robot réalisée à Toronto 2019

ARS – La prise en charge initiale de l’AVC

médecin coordinateur régionale pour la filière AVC en binôme avec un conseiller médical de l’ARS :

Dr Mariam ANNAN m.annan@chu-tours.fr

Dr Katia DAVID katia.david@ars.sante.fr

CHU Rouen Normandie – Télé-AVC

PréciDiab – Le Projet TIPITCH de Charlotte Cordonnier lauréat d’un Financement RHU

CHRU de Tours – [RECHERCHE PARTICIPATIVE] – A TOURS, UN PROJET DE RECHERCHE NATIONAL S’ELABORE AVEC LES PATIENTS & LE GRAND PUBLIC



Editions Larousse – Mon Petit AVC – Charlotte Turcat