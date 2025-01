La Méridienne – Les premières Rencontres avec Marguerite Duras

Marguerite Duras en 1960. Photo d’identité (Sacem)

Rendez-vous à Tours du 2 au 8 février 2025 pour célébrer Marguerite Duras, dans le cadre des Premières Rencontres avec Marguerite Duras, organisées par l’association Écrits et Dialogues.

Deux invités pour présenter l’évenement : Elsa Loncle, de la Cinémathèque Henri Langlois, et Joël Hafkin, directeur de la librairie La Boite à Livres. Car l’événement compte conférences, lectures publiques, et aussi une programmation cinématographique, au cinéma Les Studios.

Marguerite Duras, étrangère dans la langue française ? Parle-t-elle aux jeunes de 2025 ? Son écriture cinématographique est-elle différente de son écriture littéraire ? Un cinéma « cérébral et incarné » ?

« C’est arrivé près de chez vous » : le saviez-vous, Duras parle de la Touraine dans L’Amant.

Cette année, Duras. Qui sera le prochain, ou la prochaine ? Ecrits et Dialogues entend créer un biennale mettant à l’honneur auteur(e)s, autrices, morts ou vif, mais qui « comptent ». C’est quoi, un auteur « qui compte » ?

Le podcast

Liens

France Culture – L’expérience

« Un footballeur face à une écrivaine. 1987. Michel Platini accepte d’être interviewé par Marguerite Duras. Le metteur en scène et auteur Mohamed El Khatib fait revivre le duel. Il réunit les comédiens Laurent Poitrenaux et Anne Brochet pendant une heure au studio 118. »

Archive – Radio France

« Le 28 décembre 1969 Jacques Chancel reçoit dans l’émission Radioscopie la romancière et cinéaste Marguerite Duras à l’occasion de la sortie du film « Détruire, dit-elle » adapté de son roman du même nom. »