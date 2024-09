La Méridienne – Laure Peyramayou, la Troupe Universitaire de Danse

Laure Peyramayou enseigne la danse au SUAPS de l’Université de Tours.



Grande nouveauté cette année : après le TUT, voici la TUD ! Les candidatures sont ouvertes pour rejoindre la première Troupe de Danse de l’Université de Tours. Les étudiants retenus participeront à la création d’une œuvre dansée, accompagnés par une chorégraphe professionnelle, Valérie Lamielle, et la compagnie Icart sur les chemins, avec plusieurs représentations à la clef. Le projet se nomme « 10 vers cités », et entend mettre à l’honneur toutes les danses, et le slam.



Le podcast

A retenir

Pour candidater – Les artistes associés

4 octobre – date limite pour candidater

7 octobre – annonce des candidats retenus

11 octobre : tenue de l’audition pour retenir les 15 danseurs

18 octobre : début des ateliers